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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

21.3 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى.

 في حين بلغت كمية التداول نحو 4.798 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.9 مليار جنيه.

وكمية التداول بلغت 2.245 مليار ورقة منفذة على 220 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

قال العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عامل أساسي في تراجع التداولات .

وأضاف فتح الله أن المستثمرين يترقبون إجراءات مجلس النواب المنعقد خلال الفترة الحالية وعرض هذا الأمر عليه مرة أخرى.

وأوضح فتح الله، أن البعض ينادي بأن الضريبة لا حاجة لها في الوقت الحالي، في وقت تقدم الدولة الدعم الكافي لقطاعات مثل السياحة والصادرات، مضيفا: "ألم يأت الأوان بعد لأن يكون هناك دعم للبورصة كأداة للاستثمار غير المباشر".

وأشار إلى أن الضريبة لا تمثل 0.001% في موازنة الدولة، وتمثل الحصيلة التي تتوقعها وزارة المالية أقل من مليار جنيه في وقت نحتاج إلى وجود تداولات ضخمة.

ولفت فتح الله إلى أن أغلب الاستثمارات المباشرة قد تختبر السوق من خلال ضخ استثمارات غير مباشرة في البورصة، ثم على أساس ذلك يتحدد التوسع بالاستثمار المباشر في الدولة.

وتابع: "التراجع عن قرار الضريبة سيعطي الفرصة للأجانب للعودة مرة أخرى لبورصة مصر، ويمنح السوق زيادة في وزنها النسبي ضمن المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي".


 

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