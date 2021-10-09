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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحية العلم وانتصارات أكتوبر.. الفيوم تبدأ عامها الدراسي الجديد بعد توقف عامين

الدكتور عماد بليدى
الدكتور عماد بليدى أثناء تفقده لمدرسة السلام أول يوم دراسة

انتظمت الدراسة اليوم السبت، فى عددا من المدارس بمحافظة الفيوم  ، فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد ، بعد توقف عامين بسبب  فيروس كورونا المستجد ، حيث قام الطلاب بتحية العلم والنشيد الوطنى .

 

وقام الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بجولة على بعض المدارس للأطمئنان على الطلاب وتنفيذ الاجراءات الاحترازية داخل المدرسة والفصول، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة من أجل حماية الطلاب وأولياء الأمور  وجميع العاملين بقطاع التعليم من فيروس كورونا.

 

من جانب آخر، قام الدكتور عماد بليدى مدير عام  الإدارة التعليمية بمحافظة الفيوم ، بتفقد بعض المدارس مثل مدرسة الراهبات والسلام التابعتين للادارة التعليمية.

 

وأشاد بليدى، بالاجراءات الاحترازية للطلاب داخل وخارج الفصول ، وقام مدير عام الإدارة  بحضور عرض قدمه تلاميذ مدرسة السلام  ، عن عبور قناة السويس وملحمة 6 أكتوبر المجيدة وتحطيم خط بارليف المنيع  برعاية نرجس هانى صلاح  مديرة المدرسة وأشاد مدير عام الإدارة بالاجراءات الاحترازية داخل المدرسة والتاكد علي ارتداء جميع التلاميذ الكمامات الطبية ، مشيدا بنظافة محيط المدرسة، والتاكد من توفير المطهرات وأدوات النظافة والتعقيم بشكل يومي.

 

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توقف عامين انتظام الدراسة مدارس الفيوم احتفالات أعياد أكتوبر

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