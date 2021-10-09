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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 إصابات في قصف إسرائيلي لقاعدة تي 4 الجوية السورية

6 إصابات في قصف إسرائيلي
6 إصابات في قصف إسرائيلي لقاعدة تي 4 الجوية السورية

أصيب ستة جنود سوريين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة تياس، أو تي 4، خارج مدينة تدمر السورية، مساء الجمعة.

وأفاد جهاز الإرسال الحكومي "سانا" أنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً، أطلقت طائرات مقاتلة إسرائيلية صواريخها من اتجاه التنف، وهو موقع أمريكي على الحدود بين سوريا والأردن والعراق، وضربت القاعدة الجوية.
 

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ونقلت المحطة التلفزيونية الحكومية عن مصدر قوله إن الدفاع الجوي السوري أصاب معظم الصواريخ القادمة. لكنه ذكر أن ستة جنود أصيبوا في الهجوم ووقعت أضرار غير محددة. لم يكن هناك مزيد من التفاصيل.

ولا يرد الجيش الإسرائيلي على تقارير عن هجمات محددة في سوريا، باستثناء تلك التي ترد على الهجمات التي تشنها الدولة.

وتخشى إسرائيل من التحصينات الإيرانية على حدودها الشمالية، وقصفت مرارًا منشآت إيرانية وقوافل أسلحة متجهة إلى حزب الله.

إسرائيل تل أبيب تي 4 سوريا قاعدة تياس

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