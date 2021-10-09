43 شركة مصرية تشارك بمعرض أنوجا..و47 % نموا بصادرات الصناعات الغذائية لألمانيا

انطلقت اليوم فعاليات مشاركة 43 شركة مصرية بقطاع الصناعات الغذائية في فعاليات معرض أنوجا أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في مدينة كولون الألمانية، والتي تمتد حتى 13 أكتوبر الجاري.

وتمثل الشركات المشاركة مختلف القطاعات الغذائية من الخضروات والفاكهة المجمدة، البطاطس النصف مقلية، المشروبات والعصائر، مركزات العصائر، شاى الأعشاب، المُقرمشات والسناكس، الحلويات، التمور، البقوليات، الأغذية المعلبة، المربات والحلاوة الطحينية والطحينة، العسل الأبيض والعسل الأسود، التوابل والأعشاب والبصل المجفف، زيوت طعام، زيتون المائدة والمخللات، الأجبان، المكرونات ومنتجات المطاحن، صلصة الطماطم ومركزات الطماطم.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن قيامه بتنظيم جناح خاص للشركات أعضاء المجلس التي لم تتمكن من المشاركة الفردية في المعرض هذا العام لتمكينهم من عرض منتجاتهم في هذا الحدث العالمى، وعقد إجتماعات مع المستوردين من مختلف دول العالم لبحث فرص التعاون.

وقال إن مصر تشارك في معرض أنوجا منذ أكثر من 30 عاما، وجاءت المشاركة هذا العام بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركات المصرية بسبب ظروف فيروس كوفيد 19 وصعوبة السفر ونظراً للإجراءات المُطبقة من الدول الأجنبية، مؤكدا على أن ذلك جاء نتيجة دعم وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة للوزارة والممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات وبمساندة وزارة الصحة ومجهوداتها الواضحة لتوفير اللقاحات وإجراء المسحات الطبية للمسافرين إلى المعرض.

وأوضح المجلس أن معرض أنوجا يعد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على مستوى العالم ويلعب المعرض دور فعال في تبادل الخبرات مع أكبر المنتجين والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية في العالم، فضلاً عن الإستفادة منه كمنصة فعلية للتعريف بالقطاع المصري من الصناعات الغذائية.

وأضاف أن المعرض يزيد من فرص التبادل التجارى بين البلدان المختلفة المشاركة بالمعرض مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ككل.



وبلغت الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم نحو 3.5 مليار دولار لعام 2020، ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي لم تتأثر سلبا ًبجائحة كورونا بل حقق نمو خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2020.

وتمثل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020 محققة نسبة نمو بلغت 7% مقارنةً بصادرات 2019، كما حققت نسبة نمو 76% مقارنة بصادرات عام 2016.

وحققت الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوربي في الربع الأول من عام 2021 رقماً قياسياً حيث وصلت نسبة نموها إلى 24 % بقيمة 152 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام2020 .

يذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بشكل عام وفى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص حيث تمثل نسبة 18% من صادرات مصر الغذائية للاتحاد الأوروبي.



وقد بلغت نسبة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ألمانيا 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 13% مقارنةً بعام 2019.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية لألمانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل نحو 77 مليون دولار محققة نسبة نمو 47 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، فلذلك تعتبر ألمانيا من اكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في العالم بشكل عام وفي الاتحاد الأوروبي.