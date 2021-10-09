فاروق فلوكس: سعيد بالدكتور طارق شوقي ووالده كان أستاذي في كلية الهندسة |شاهد

قال الفنان الكبير فاروق فلوكس : طالب كلية هندسة زمان حاجة ودلوقتى حاجة ، والأساتذة الذين يدرسون الهندسة زمان غير دلوقتى ، متابعا :" أنا لا أعيب في أحد .. وتزاملت على يد دكاترة أصبحوا وزراء مثل الدكتور إبراهيم فوزي والدكتور عبد المجيد رضوان .. والمهم من كل ده الأساتذة" .

وتابع الفنان فاروق فلوكس ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " لميس سلامة " : أنا سعيد بالدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم ، ووالده كان الدكتور بتاعي في الكلية وهو " الدكتور جلال شوقي " ، وكان قمة في الأناقة والشياكة والتعامل .

وأكمل " فلوكس " : لما كان حد يسيب محاضراته كان يكتبلنا المراجع بأدب ولا يكمل المحاضرة، عشان نتعلم الأدب، وكان الأستاذ زمان لما يجي يعدي من جنبنا نسكت احتراما له ".

و تابع : أولى ابتدائي زمان كان عددنا عشرين واحد وكان الأستاذ بتاعنا جايلنا بعثة من لندن، وأنا هقول رأي ، معقبا :" مدرس الابتدائي لازم ياخد أعلى مرتب لأن ده اللي بيربي الشباب ده وبيعرفوا منه الصح والغلط وبعرف منه اللبس والشياكة.. مكنش فيه مدرس يخش علينا بكوتشي وجينز " .

وأردف : الفنان ده طلة صوت وطلة شكل وتركيبة كاملة، يستدعي أن يكون منفعل في حالة أن يكون المشهد عاطفي .