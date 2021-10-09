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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدخل عصر صناعة الأدوية.. تفاصيل

صدى البلد

أكدت الحكومة البحرينية موافقتها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مصنع للأدوية في مملكة البحرين، وستعمل على تنفيذه متى ما تهيأت الظروف.

وحسب وسائل إعلام أكدت الحكومة إنشاء مصنعين للأدوية حاليا، وتلقيها 3 طلبات لإنشاء مصانع خلال السنوات الماضية، كما راسلت عدداً من الشركات المصنعة للأدوية لغرض إقامة منشآتها الصناعية في البحرين، وفي ظل هذه الظروف لمم تقدم سوى شركة دلمون فارما لاستئجار قسيمة صناعية لإنشاء مصنعة أدوية وهي في مرحلة الحصول على موافقات الجات المعنية.

وأكدت استمرار السعي لمواصلة العمل على استقطاب الشركات المصنعة للمنتجات الدوائية لغرض إقامة مصانعها بالبحرين.

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