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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بتعليم الشيوخ يطالب بتعميم تسويق مخرجات البحث العلمى بالجامعات

حسانين توفيق، عضو
حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

ثمن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إعلان  مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن إعتزامها إنشاء شركة مساهمة مصرية ، تتولى تسويق وبيع مخرجات البحث العلمى التى تعكف المدينة على تطويرها، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة تتماشى رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمى.

 

وقال حسانين في تصريح له اليوم، إن فكرة تسويق مخرجات البحث العلمى تأتي في إطار إقتصاد المعرفة الذي تتجه إلى الدول المتقدمة وتسعى بعضها للسيطرة عليه، مضيفا، :  إعلان مصر الدخول والمشاركة في ذلك النوع من الاقتصاد يؤهلها للمنافسة عالميا في ذلك القطاع الهام الذى أصبح جزءا هاما فى مختلف المجالات والقطاعات.

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وتابع  عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الفرصة كبيرة أمام مصر فى ذلك القطاع الهام، لاسيما فى ظل ما تمتلكه مصر من موارد وثروة بشرية عبارة عن أبناءها العلماء المتميزين فى مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن ما ينقص مصر فى ذلك القطاع هو الموارد المالية، وهو الأمر الذى إنتبه اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ووجه بالإهتمام به، وتم بالفعل زيادة الموازنة المخصصة للتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة، إيمانا بأهمية ذلك القطاع الهام، وتفعيلا لنصوص الدستور.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعميم تلك الفكرة فى مختلف الجامعات المصرية التكنولوجية ومراكز البحوث المختصة، لاسيما وانها تحظى بالكوادر العلمية القادرة على إنتاج الأبحاث العلمية ومخرجاتها القابلة للتسويق وتحقيق عائد على البلاد من خلاله.

حسانين توفيق جنة التعليم مجلس الشيوخ مدينة زويل التحول الرقمي

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