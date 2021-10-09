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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم العشرين على التوالي .. أماكن انتشار حملة "معا نطمئن" بالإسماعيلية

حملة معا نطمئن
حملة معا نطمئن

 أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استكمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم العشرين على التوالي بالإسماعيلية، نظرًا لإقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح خلال الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وتشجيعهم للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة بمدينة الإسماعيلية، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومي.

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وأوضح "حطب"، أن الحملة ستتواجد اليوم الجمعة، بالأماكن التالية بمدينة الإسماعيلية، أمام مسجد الرحمن بالمستقبل، أول أبوعطوة البركه أمام أبوالقاسم للعصائر، وفي مدينة القنطرة غرب بعزبة الشرقاوى في كيلو ١٤، وفي أبوخليفة بالكيلو ١٩، وفي أبو صوير بالمنايف، وفي مدينة القصاصين بالهيش والمغاربة، والمحسمة بالشيخة سالمة، وتل ثمود بالهوانية وفي الخفيج بالنواجعة، وفي  السويدات بعزبة ابو سلامة والزنازنة، وفي مدينة فايد في سرابيوم بالنادى، وفي أبو سلطان بالنادى وفي فنارة بمركز طب العائلة، وبمدينة التل الكبير في قريه تل أبوحامد.

وأكد أنه تيسيرًا على المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ولم تصلهم رسالة بموعد ومكان تلقى الجرعة الأولى يمكنهم تفعيل كود التسجيل والتطعيم فورًا بالأماكن التالية: في مدينة الاسماعيلية مركز شباب السلام آخر طريق الغابة ومركز شباب الفردوس بجوار النادى النوبي والمجمع الطبى ونادى المنتزة، وفي مدينة القصاصين بالمحسمه القديمه أبوعطوة وأم عزام وعرب أبوقاسم والوادي الأخضر وخنيفر والوابورات والأوقاف، وفي  التل الكبير بإدارة التل الكبير الصحية، وفي مدينة القنطره غرب بمركز طبى القنطره غرب ومركز أبوخليفة الطبى، وفي مدينة فايد بالإدارة الصحية بفايد و مركز شباب فايد، وفي مدينة ابو صوير بالإدارة الصحية ومركز شباب ابو صوير المحطة.

وأضاف "حطب" أنه بالتنسيق مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومديرية الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، بأقرب "مركز شباب السلام، مركز شباب الإسماعيلية بموقف الفردوس" لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة وهدفها تطعيم كل مواطن على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا والوصول له بمختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.


وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شدد على جميع المديريات الخدمية بالجهاز الإداري بالدولة، على ضرورة حث العاملين لديهم بضرورة التطعيم والحفاظ على صحتهم، وتلقى لقاح كورونا كإجراء ضروري لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.
 

الاسماعيلية اخبار المحافظات صحة الإسماعيلية حملة معنا نطمئن كورونا

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