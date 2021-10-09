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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح مشروعات خدمية للتنفيذ.. 66% نسبة الإنجاز بمشروع "JANNA" في ملوى الجديدة

صدى البلد

زار المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة ملوي الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد مسئولو الإسكان، سير العمل بمشروع  "JANNA"،  وأعمال المرافق ومشروعات الخدمات بالمدينة، وأثنوا على تقدم الأعمال بالمشروعات.

وأوضح المهندس جمال طلعت، أن مدينة ملوي الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها ٨٨٠ فدانا، ومساحة المرحلة العاجلة ٩١ فداناَ، وتُعد امتداداً لمدينة ملوي الأم، وتم إنشاء مدينة ملوي الجديدة بهدف تخفيف الازدحام والتكدس عن مدينة ملوي الأم، والتي تبعد عن المدينة الجديدة حوالي ١٥ كم.

وأضاف مساعد نائب رئيس الهيئة، أن المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة يشتمل على جميع أنواع الإسكان والخدمات ومناطق صناعية ولوجيستية ومناطق مفتوحة ومتنزهات وممشى سياحي، ومن المقرر أن تستوعب المدينة حوالي ٨٥٠ ألف نسمة.

من جانبه قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إن نسبة تنفيذ ١٠٢٤ وحدة سكنية بمشروع JANNA  بلغت نحو 66٪،  موضحاً أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بمعظم عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الإسكان والطرق بالمدينة حوالي ٢٦٠ مليون جنيه، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد وخلق فرص عملٍ جديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم حتى الآن حجز ١٢٩ قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي، وبلغت نسبة التنفيذ٧٠٪.

وأضاف، أنه تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط محطة وقود، كما يجري الآن استكمال إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة ( مدرسة - حضانة - سوق تجارية - ووحدة صحية)، وتم الفتح المالي لأعمال الكهرباء بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات بها.

المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية استثمارات مشروعات خدمية مدن الجيل الرابع

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