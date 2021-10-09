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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأعلى منذ 7 سنوات

يواصل الارتفاع.. أسباب جنون أسعار برميل النفط الأمريكي وتأثيره علي العالم

برميل النفط
برميل النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال الأسبوع المنقضي، إذ دفعت أزمة عالمية في الطاقة أسعار الخام الأمريكي لتسجل أعلى مستوى في نحو 7 سنوات بينما تواجه الدول المستهلكة الكبرى للطاقة مشكلات في الوفاء بالطلب.

وبحسب تقرير عبر موقع قناة “سي أن بي سي عربية”، أنه على الرغم من تنامي الطلب العالمي على الطاقة مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من الجائحة، قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيستمرون على مسار يقلل تدريجيا من خفض الإنتاج.

كما قالت الحكومة الأمريكية إنها تراقب أسواق الطاقة، إلا أنها لم تعلن أي خطط فورية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار مثل الضخ من الاحتياطيات الاستراتيجية وهو ما دعم الأسعار أيضا.

وخلال تعاملات الأمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 82.39 دولار للبرميل.  وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل برنت لأعلى مستوى في 3 سنوات مسجلا 83.47 دولار للبرميل.

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وكشفت أحدث تقديرات منظمة أوبك، ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر سبتمبر2021 إلى 72.84 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلـغ 3.6% مقارنـة بالشهر السابق، وتتوقع المنظمة ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها فـي عام 2021 إلى 66.55 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 60.5% مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.

 

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 4.4 % (3.2 دولار للبرميل) مقارنـة بالشهر السابق، ليصل إلى 70.3 دولار للبرميل، وهـو أكبر انخفاض شهري له منذ شهر سبتمبر 2020.

 

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تبـاطؤ عمليات الشراء القوية من المصافي الصينية في ظل حصص استيراد محـدودة لمصافي التكرير من النفط الخام، وانخفاض عمليات تشغيل المصافي بسبب إعـادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل وسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن تراجـع الطلـب علـى وقـود النقل في العديد من الدول الآسيوية الرئيسية الأخرى المستهلكة للنفط، بما في ذلك اليابان .

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