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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد يفصل إعلان الأهلي السعودي التعاقد مع حمدي النقاز

حمدي النقاز
حمدي النقاز

اقترب حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك من التعاقد مع النادي الأهلي السعودي .

وينتظر النادي الأهلي السعودي موافقة لجنة المحترفين لإتمام التعاقد مع حمدي النقاز وذلك بعد غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " .

وكانت فترة الانتقالات الصيفية قد أغلقت في السعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي على أن يتم فتح باب التسجيل للانتقالات الشتوية في يناير 2022 . 


وسيتم تسجيل حمدي النقاز خارج قائمة النادي الأهلي السعودي بسبب إصابة الصربي ليوبومير فيسا لاعب خط الوسط الذي تعرض لإصابة مزمنة وبالتالي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب وهو ما يسمح به القانون حال إثبات الإصابات بشكل رسمي  . 


ويأتي انتقال حمدي النقاز الى الأهلي السعودي بعد قرار الفيفا بمنع الزمالك من إجراء تعاقدات جديدة لمدة فترتين

وتم منع الزمالك من إجراء تعاقدات جديدة بسبب توقيع اللاعب حسام اشرف مع أكاديمية كاميرونية بجانب توقيعه للزمالك

اتفاق حمدي النقاز مع النادي الأهلي السعودي 

وعلم موقع “صدى البلد” من مصدر داخل النادي السعودي، أن الإدارة توصلت خلال الساعات الأخيرة، لاتفاق مع النقاز بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لللاعب التونسي حمدي نقاز الانضمام لأي نادٍ، لأنه لاعب حر.

الاهلي السعودي حمدي النقاز الزمالك النقاز النادي الأهلي

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