المؤتمر : اهتمام الدولة بمجال الحرف اليدوية وتطويرها ومساندتها لمنعها من الاندثار

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، يعكس اهتمام الدولة خلال السنوات بهذه الحرف والمنتجات التراثية، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وتشجيع الشباب على العمل وخلق فرص عمل وذلك بهدف تعزيز الإقتصاد المصري.

وأشار حزب المؤتمر، خلال بيان له، إلى أن المعرض يشارك فيه العديد من المشروعات من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال (مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء).

واستطرد حزب المؤتمر في بيانه ، أن هناك اهتمام واسع بمجال الحرف اليدوية وتطويرها ومساندتها لمنعها من الاندثار، وأن تطوير قطاع الحرف اليدوية ومساعدة الحرفيين يساهم وبشكل كبير في تعزيز الاقتصاد القومي، وكذلك تأثيرها الإيجابي على العاملين بها في توجيه القطاع للصادرات ويتمكن من رفع مستوى المعيشة لهم .