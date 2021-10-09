برلماني: تطبيق إجراءات التعليم يحقق النجاح للعام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، تأييده التام لجميع الاجراءات التى قررتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكداً أن التطبيق الحقيقى والحاسم لهذه الاجراءات، يضمن تحقيق النجاح لانتظام العام الدراسى الجديد الذى يبدأ اليوم، موجهاً التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الاجراءات المهمة التى وضعتها الوزارة .



وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، من قيادات الوزارة والمحافظين بالمتابعة الحقيقية لتطبيق جميع الاجراءات، وفى مقدمتها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول ، تحقيقًا للتباعد الاجتماعي .

وأعلن عبد الحميد، تأييده بأن يكون الحضور يومياً وإلزامياً ، مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة ، فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة، وتوزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة وتوفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على مديرى المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة.



كما أعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده للاجراء الذى قررته الوزارة بعدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا، مع توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية على أهمية مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى حرص الوزارة على انتظام العام الدراسى الجديد خاصة التلاميذ من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي وجميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.

