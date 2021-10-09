عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطبيق إجراءات التعليم يحقق النجاح للعام الدراسى الجديد

النائب محمد عبدالحميد
النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، تأييده التام لجميع الاجراءات التى قررتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكداً أن التطبيق الحقيقى والحاسم لهذه الاجراءات، يضمن تحقيق النجاح لانتظام العام الدراسى الجديد الذى يبدأ اليوم، موجهاً التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الاجراءات المهمة التى وضعتها الوزارة .


وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، من قيادات الوزارة والمحافظين بالمتابعة الحقيقية لتطبيق جميع الاجراءات، وفى مقدمتها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول ، تحقيقًا للتباعد الاجتماعي .

 

وأعلن عبد الحميد، تأييده بأن يكون الحضور يومياً وإلزامياً ، مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة ، فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة، وتوزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة وتوفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على مديرى المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة.


كما أعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده للاجراء الذى قررته الوزارة بعدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا، مع توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية على أهمية مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى حرص الوزارة على انتظام العام الدراسى الجديد خاصة التلاميذ من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي وجميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.
 

المدارس كواشف الحرارة مستلزمات التعقيم المناهج التعليمية وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية كورونا

ترشيحاتنا

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط رياح بالقاهرة

التعليم تكشف ضوابط التعامل مع المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا في المدارس

الأولى عالميا.. الإمارات تتفوق على أمريكا وسويسرا في جودة الطرق

التخطيط : 93.8 مليار جنيه استثمارات التعليم والجامعات الجديدة بخطة 2021/2022

شرط وحيد يفصل إعلان الأهلي السعودي التعاقد مع حمدي النقاز

بعد رسالة سفيرها بالقاهرة.. ماذا يعني اعتراف بريطانيا بشهادات لقاح كورونا المصرية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا.. شاهد

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

اﻟﻤﺰﻳﺪ