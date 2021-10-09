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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط تستقبل العام الدراسي بتوصيل 2000 متر شبكات لـ 25 مدرسة وتركيب 75 قطعة موفرة

صدى البلد

أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لــ25 مدرسة من  مدارس محافظة أسيوط وعلى مستوى جميع  مراكزها، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

 

وقال أن الشركة قامت بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لعدد 25 مدرسة على مستوى المحافظة، فضلاً عن  تشكيل فريق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة؛ حرصاً على ضرورة  تكافل  كافة الجهود لتهيئة المناخ الجيد و الآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لتؤدى الشركة دورها الإجتماعي ومسئوليتها تجاه المجتمع.

 

وأوضح المهندس حسام رفعت رئيس قطاع المشروعات أن مياه أسيوط أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد ليبدأ الطلاب عامهم الدراسى، حيث انتهت الشركة من توصيل خدمات المياه لعدد (5) مدارس بمركز ديروط،  كما تم الإنتهاء من توصيل خدمات المياه لعدد (4) مدارس بمركز البدارى، وعدد(5) مدارس بمنطقة غرب مدينة أسيوط، وعدد (3) مدارس بمركز أبوتيج، ومدرستان بمنطقة شرق مدينة أسيوط، ومدرستان أخرى بمركز ساحل سليم، وعدد(3) مدارس بمراكز صدفا والغنايم، ومنفلوط، وكذلك تم الإنتهاء من توصيل  خدمات الصرف الصحى بمدرسة الحاج أحمد بمركز البداري.

وأضاف أن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لعدد (25) مدرسة على مستوى المحافظة تضمنت مد وتدعيم 2000 متر شبكات، هذا بالاضافة إلى تدعيم تلك المدارس بعدد 75 قطعة موفرة توجها نحو الاستخدام الأمثل للمياه.

مديرية التربية والتعليم مياة الشرب التربية والتعليم محافظة أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحى أسيوط الوادى الجديد البداري منفلوط صدفا الغنايم

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