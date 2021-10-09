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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد رسالة سفيرها بالقاهرة.. ماذا يعني اعتراف بريطانيا بشهادات لقاح كورونا المصرية؟

السفر إلى بريطانيا
السفر إلى بريطانيا

أعلن جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، أمس الجمعة، أن شهادات التطعيم المصرية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، أصبحت معترف بها حاليا في المملكة المتحدة، للراغبين في السفر من مصر.

وأضاف السفير البريطاني في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أننا المملكة المتحدة كانت تتطلع للترحيب بالعديد من المسافرين البريطانيين إلى مصر في ضوء القرار الأخير بإزالة مصر من القائمة الحمراء، ولكن اليوم أبلغنا القاهرة بأن بريطانيا أصبحت تعترف بشهادة التطعيم المصرية إذا تم التطعيم الكامل.

إلغاء العزل الصحي

وأوضح أنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، لن يضطر المسافرون من مصر إلى بريطانيا للخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحي، التي كان يتم فرضها على المسافرين عند الوصول إلى المملكة المتحدة، كما لن يضطر المسافر من مصر إلى إجراء تحليل الـ "بي سي آر " كورونا قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة.

قال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن شهادات التطعيم للقاح كورونا في مصر أصبحت معتمدة في إنجلترا، ومن المفترض أن تكون معتمدة في كل دول العالم طبقا لمنظمة الصحة العالمية، ولكن المملكة المتحدة لا تعتمد اللقاح الصيني.

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قيمة مصر ودورها

وأضاف عطا الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الطبيعي أن تكون مصر ليس لها شروط للسفر لأي دولة في العالم، لأن مصر دولة كبيرة في المنطقة ، ولها دور بارز في  توزيع اللقاحات ومكافحة فيروس كورونا في العالم كله وليس بالداخل فقط، والدليل على ذلك أن مصر تعتبر مركز توزيع لقاحات سينوفارم، وطبيعي أن يعاملها المجتمع الدولي بأكثر تقديرا لأنها تساعد في حل أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية وليس فقط تطعيم مواطنيها.

وأوضح أنه مهمة الدول ليس فقط تطعيم شعبها فقط، وإنما المساعدة في تطعيم باقي الشعوب بعد الانتهاء من مهمتها الداخلية حتى لا تتجدد العدوى من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه في البداية كان الحجر الصحي مخصصا للأفراد الغير مطعمين أو من عملوا تحليل PCR ، وبمجرد وصول المسافر كان يتم سحب التحليل منه ، وفي بعض البلدان يتم عمل تحليل عشوائي أو حجر صحي 14 يوم، لكن حاليا انتهى هذا الأمر.

مصر بالنسبة للمنظومة الصحية العالمية

واختتم قائلا: "إن مؤشر تصريحات السفير البريطاني في القاهرة، تعني أن مصر تسير في الطريق الصحيح داخل المنظومة الصحية العالمية، بل وتفوقت على عدد كبير من الدول الأوروبية لأن مصر أصبحت تصنع اللقاح وتوزعها وبالتالي تسير بقوة وتأثير داخل المنظومة الصحية والدوائية العالمية".

كان السفير البريطاني قد أكد بأن المسافر من مصر إلى بريطانيا يتعين عليه أن يكون قد حصل على دورة كاملة من لقاحات "استرازينيكا" أو "فايزر" أو "مودرنا" أو "جونسون" قبل ١٤ يوما على الأقل من الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتعين على المسافر إكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل ٤٨ ساعة من مغادرة مصر وحجز تحليل بى سى آر في اليوم التالي الذي سيتم فيه إجراؤه بعد الوصول إلى المملكة المتحدة، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وصفحات التواصل الاجتماعى.

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