مياه المنيا.. حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في قري ابو قرقاص

قال المهندس رجب السعيد محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، إن إدارتي التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمتا حملة توعية بقرية ابو قرقاص البلد ضمن الحملات التى تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الإستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف السعيد أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وإجراء لقاءات مع الاهالى وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها وتركيب قطع موفرة للمياه كما قامت ادارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميدانى للقرية ولقاء جماهيري مع اللجنة المجتمعية بالقرية.

وأوضح أن المكون التوعوي والمجتمعي مهم في التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة وتستهدف جميع الفئات العمرية وتحقيق تأثير ايجابي لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

واكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، علي استمرار العمل بقرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوى وابوقرقاص وتحقيق نسب انجاز عالية.