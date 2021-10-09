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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط المطلوبة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها في توفير عدد من الوظائف واعلانها من خلال نشرة التوظيف المختصة

وقد اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بعض الوظائف الشاغرة وجاءت، كالتالي:

وظائف المؤهلات العليا

أتاحت وزارة الشباب والرياضة عدد كبير من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا، وجاءت تفاصيلها، كالتالي:
وظائف شركة أكسيد
أعلنت شركة أكسيد عن حاجتها لوظائف شاغرة للعمل في مجال كول سنتر وخدمة عملاء كول سنتر ودعم فني Technical Support.

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الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.
- يجمع نظام العمل العمل بين online and offline.
- خريجين مؤهل عالي فقط.
- السن 32 سنة حد أقصي.
- مستوى اللغه يبدأ من جيد.
- ذكور وإناث.
- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.
- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت - تأجيل - إعفاء).


الحقوق والمميزات


- المرتب لخدمة العملاء: من 2700، والدعم الفني يبدأ من 3500 جنيه.
- يومان إجازة أسبوعيًا للمتغيرين.
- 8 ساعات عمل.
- تأمين طبي واجتماعي.
- أرباح سنوية وفرص للترقي.
- تدريبات.
وللتقدم لأي وظيفة يرجى التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.

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