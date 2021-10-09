في أول أيام العام الدراسي.. ولي أمر طالب يعتدي على مدرس بالمحلة

أصدر ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بفتح تحقيق في واقعة تعدي ولي أمر طالب علي مدرس بالألفاظ النابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

كانت مدرسة الكمالية للتعليم الأساسى التابعة لإدارة غرب التعليمية بالمحلة الكبرى شهدت فى أول يوم دراسة، واقعة تعدي ولي أمر طالب على مدرس يدعى " محمد . ال . خ " داخل المدرسة بالسب والقذف وتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة .

و تم فتح بوابات المدرسة وخروج طلاب الفترة الصباحية حرصا على سلامتهم، وقام المسئولون بابلاغ الجهات الأمنية التى أنتقلت على الفور للتحقيق فى الواقعة .

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