وزير الزراعة: مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" ستغير وجه القرية المصرية بالكامل.. وافتتاح فرعين مطورين للبنك الزراعي المصري في سمنود وقرية أبوصير

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان الأعمال الإنشائية لمركز الخدمات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية نهطا

القصير: مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" ستغير وجه القرية المصرية بالكامل ورفع مستوى معيشة أبنائها

افتتاح فرعين مطورين للبنك الزراعي المصري في سمنود وقرية أبوصير

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الإنشائية الخاصة بمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتقدم القصير بالتهنئة الى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة بمناسبة احتفالات نصر اكتوبر العظيم، كما تقدم بالتهنئة الى ابناء محافظة الغربية بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، كما توجه بالشكر الى كافة القائمين والعاملين بالمشروع، وحثهم على سرعة الانجاز، لاهمية هذه المبادرة ومشروعاتها لتحقيق التنمية الشاملة.



وأكد وزير الزراعة، أن مبادرة حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه، ستغير من وجه الحياه الريف المصري، حيث تهدف في الأساس إلى تطوير وتنمية قرى الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبنائه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وأوضح القصير أن مشروعات المبادرة تتم بسرعة متناهية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا الى ان مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليا، ذات طبيعة خاصة، لذلك تم فصلها عن مجمع الخدمات الحكومية، حيث ستشمل كافة الخدمات الزراعية والبيطرية، وكل الخدمات التي يقدمها القطاع الزراعي، وذلك لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، ووقت غير مسبوق، للتيسير على المزارعين والمربيين.



ومن جهته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان مبادرة حياة كريمة، يتم تنفيذها بمحافظة الغربية في العديد من المجالات المختلفة، من زراعة وصحة وتعليم وشباب وغيره من الخدمات المختلفة التي تستهدف تنمية قرى الريف، وتقديم خدمات متميزة، لافتا الى أنه تتم المتابعة المستمرة للانشاءات الخاصة بالمبادرة في القرى المستهدفة بالمحافظة، لسرعة انجازها، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة .



وفي سياق متصل افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، فرعين مطورين للبنك احدهما بمدينة سمنود، والآخر بقرية أبوصير وذلك بهدف تقديم خدمات متطورة متميزة للمزارعين والمربين والتيسير عليهم.



ورافق وزير الزراعة خلال الجولة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، وعدد من القيادات بوزارة الزراعة.