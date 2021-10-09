"المحكمة العليا" تقر عدم دستورية مادة فى قانون الصيادلة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.

فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.