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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يستأنف التدريبات ويعسكر في القاهرة استعدادا للدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

يدخل فريق غزل المحلة معسكره المغلق الثاني بعد غد الاثنين بالقاهرة، بعدما خاض فترة الإعداد الأولى بمدينة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، ولعب عدة مباريات تجريبية. 

وتوصل طه السيد، المدير الإداري للفريق، لاتفاق مع ثلاثة أندية للعب مباريات معها، حيث يلاقي المحلة  البنك الأهلي يوم الأربعاء القادم على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، ثم مع إنبي يوم السبت القادم على ملعب بتروسبورت، ويختتم المحلة مبارياته الأحد 17 أكتوبر بملاقاة هويدي على ملعب فندق حرس الحدود بالقاهرة.


ويعود الفريق إلى ملعبه بالمحلة بعدها ليواصل التدريب استعدادا لانطلاق مباريات الدوري.


ويخوض الفريق اليوم وغدا تدريبه على ملعبه في الثالثة عصرا بقيادة مديره الفني محمد عودة، وبمشاركة كل اللاعبين الذين أعلن عنهم النادي في قائمته بالأمس.

وفي وقت سابق ، أعلن غزل المحلة قائمة فريقه النهائية، للموسم 2021/2022، بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، وضمَّت القائمة 28 لاعبًا، هم:


حراسة المرمي : محمود رضا ، عمرو شعبان، ومحمود الحضري

في خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، خالد سامي، محمد  عبد الرازق "بازوكا"، هاني عادل، السيد الشبراوي، يحيى حامد، محمود علاء، إيهاب سمير، ومصطفى العش.


خط الوسط اللاعبين: خالد الإخميمي، إبراهيم صلاح، بسام ماهر، أشرف السيد، حميد ماو، أحمد السيد، أحمد الشيخ، أحمد عفيفي، وليد مصطفى، هشام عادل، إبراهيم كونيه، باولين فوافي، ومحمد غلوش.


خط الهجوم فضم اللاعبين: ماليك توريه وأحمد غنيم. 


وتم قيد ثلاثة لاعبين من مواليد 99 من الخمسة المصرح بهم بخلاف قائمة الثلاثين لكل فريق، وهم: أحمد الندري، محمد عبد القادر، وعبده يحيى.


وتضم القائمة التي أعلن عنها النادي أيضًا ثلاثة لاعبين من فريق 2001، تم تصعيدهم للعب مع الفريق الأول، وهم: عبد الرحمن عاطف، أمير إسماعيل، وحسام حسن.


ويتبقى لفريق غزل المحلة مكانان شاغران في القائمة، يحق له أن يضيفهما لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة، يناير المقبل، بخلاف العدد المسموح به للاستبدال.


يذكر أن الفريق قد ضم 17 صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا العام.

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