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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم اللقب العربي الأول يغازل الأهلي والكويت

الأهلي
الأهلي

تنتهي فعاليات البطولة العربية للأندية رقم 33 لكرة السلة مساء اليوم السبت، والتي إستضافها نادي الاتحاد السكندري من الفترة 29 سبتمبر الماضي، وحتى اليوم السبت التاسع من أكتوبر.

وذلك بمواجهة تجمع بين فريق النادي الأهلي المصري و فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية، بعد أن فاز الأول على حامل اللقب و مستضيف البطولة نادي الاتحاد.

بينما تأهل الفريق الكويتي على حساب فريق الزهراء التونسي.

-حافز الأهلي
إلا أن هذه البطولة أصبحت تمثل حافز قوي للاعبي النادي الأهلي، وذلك رغبة في تحقيقها للمرة الأولى بتاريخ النادي، حيث فشل النادي في تحقيقها 4 مرات وصل فيهم إلى المباراة النهائية.

كان الأهلي قد وصل للمرة الأولى إلى نهائي البطولة عام 1990، في البطولة رقم 5، والتي أقيمت في الأردن، إلا أنه خسر اللقب على يد فريق الرشيد العراقي.

وفي عام 1991، نجح الاتحاد السكندري في خطف اللقب من الأهلي في البطولة السادسة التي أقيمت بمصر.

وبعد غياب 8 سنوات عن الوصول للنهائيات، عاد الأهلي من جديد عام 1999، في البطولة العربية الثالثة عشر التي إستضافتها لبنان، حيث خسر الأهلي في المباراة النهائية على يد فريق الحكمة اللبناني.

وبعدها بعام يفقد الأهلي لقب جديد، ولكن هذه المرة على يد مواطنه فريق نادي الجزيرة، في البطولة التي جمعت بينهما بدولة الإمارات.


ولدى الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي الرغبة مع اللاعبين في تحقيق البطولة هذا العام، خاصة و أنها فرصة ذهبية بسبب إقامتها في مصر.

-آمال كويتية
على الجانب الآخر لدى فريق الكويت الكويتي طموحات كبيرة بإحراز اللقب للمرة الأولى أيضاً، حيث تلك هي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق الكويتي إلى المباراة النهائية.

وكان الفريق الكويتي قد سبق له فقط إحتلال المركز الثالث مرة واحدة، وذلك في البطولة رقم 21 التي أقيمت بالأردن.

بينما إحتل مرتين المركز الرابع في النسخة رقم 20 التي أقيمت بالسعودية، والمرة الثانية في البطولة رقم 23 التي أقيمت بمصر.

النادي الأهلي الاتحاد السكندري الكويت كرة السلة البطولة العربية البطولة العربية للأندية

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