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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: تطورات واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة..و"الأرصاد" تعلن عن تغيير مفاجئ في طقس اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، مجموعة من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها:

 

شاهد| آخر تطورات واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة مياه.. تفاصيل
عرضت قناة روسيا اليوم تقريرًا  واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة مياه ، حيث  تواصل النيابة العامة والنيابة الإدارية بمحافظة المنيا في مصر، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على عبوات من لقاح كورونا ملقاة على جانب ترعة بمركز بنى مزار. 


المخرج قال لي الله يخربيتك.. فاروق فلوكس يروي تفاصيل مشاهد أثرت به|شاهد
روى الفنان الكبير فاروق فلوكس ، قصة أحد الأدوار الفنية والتي أثرت فيه على الصعيد الشخصي ، قائلا :" كنت مره بعمل دور راجل مسافر ومراتة استقرضته وكان بيبعتلها فلوس وبنت بيت في البلد باسمها وطردته .

 

فاروق فلوكس : بدلة تكريمي محضرها من سنين وكل سنة أقولها متزعليش|فيديو
علق الفنان الكبير فاروق فلوكس ، على تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم  قائلا: " أتمنى أكون قدمت فن بدون خزعبلات  .. والبدلة البيضاء اللي كنت لابسها دي كنت محضرها من كام سنة " .

خلف خطوط العدو.. كيف دعم أهالى سيناء أفراد جهاز الاستطلاع | فيديو
قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل إنه كانت هناك أهمية كبرى لعملية التدريب لجهاز الاستطلاع فى هذا الوقت، وكان يتم تدريب جميع عناصر جهاز الاستطلاع فى كيفية استخدام الأجهزة والمعدات لجمع المعلومات

 

مكافحة الإدمان: نستهدف إقامة حديث مجتمعي لمناقشة مخاطر التعاطي
قال إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة التعامل مع ملف الإدمان ومكافحته، في إطار مبادرة حياة كريمة، متابعا:" زي ما اهتمينا بـ بناء الحجر لازم نهتم بـ بناء البشر".



"هيئة الرعاية الصحية" تطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الإسماعيلية| فيديو
قال الدكتور قطب السيد مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية إن حملة "عشان صحتك مفيش انتظار"، للقضاء علي قوائم الانتظار بالمجمع الطبي، كأول مبادرة ضمن مبادرات هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى ووفقاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة


القومي للبحوث: جهاز لصناعة الكبسولات الدقيقة بمكون محلي 100%
قال الدكتور قرنى عبد الله ، أستاذ الكيمياء والنانو التكنولوجى بالمركز القومى للبحوث ،   إن فريق من المركز نجح فى انتاج جهاز لصناعة الكبسولة الدقيقة والتى تستخدم لتغليف المواد الفعالة سواء فى مجال الطب ، الأدوية، الصناعات الغذائية ،البيئة ، الصحة الحيوانية .

هيحافظ على وزنك.. بسمة الملا تعدد مزايا الفات بلوك والمورينجا
وجهت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية التحية للمرأة المصرية، متابعة: "الست المصرية قوية دايما محاربة ومفيش أي أزمة تقف قصادنا".


تصل إلى 38 درجة .. "الأرصاد" تعلن عن تغيير مفاجئ في طقس اليوم..تفاصيل
كشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، طقس اليوم، موضحة: طقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار التام، حتى تصل درجات الحرارة اليوم إلى معدلاتها الطبيعية.


روبوت سنغافوري يحذر الناس من التدخين والتجمعات في الأماكن العامة
استعرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن "روبوت يجوب شوارع سنغافورة يحذر الناس من التدخين والتجمعات في الأماكن العامة".

اخبار التوك شو لقاح كورونا محافظة المنيا فاروق فلوكس علاج الإدمان بسمة الملا

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