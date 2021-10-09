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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب إسبانيا يتغنى بمنتخب فرنسا قبل نهائي الأمم الأوروبية: لديهم أفضل فريق في العالم

صدى البلد

تحدث لويس إنريكي مدرب إسبانيا، عن اللقاء المرتقب بين منتخبه وبين منتخب فرنسا بـ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

 

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "لا أعلم كيف يشعر جافي، لكن فيران توريس سنختبر قدرته على المشاركة. لن أجازف بأي لاعب".


وأضاف: "فرنسا قد تفوز دون اللعب جيدا؟ هذا تفسير جيد للفريق. على المستوى الفردي لديهم أفضل فريق في العالم. علينا أن نتفوق عليهم على المستوى الجماعي، وأن نلعب المباراة التي نريدها".

 

واستمر: "الثلاثي كريم بنزيمة وأنتوان جريزمان وكيليان مبابي قدراتهم رائعة، يستطيعون حسم مباراة من أقل الفرص، لكننا لن نغير أي شيء جعلنا نتأهل لهذه المباراة. لا يوجد حافز أفضل من مواصلة التطور واللعب ضد بطل العالم".

 

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز مثير على بلجيكا، حيث حول تأخره بهدفين، إلى فوز بنتيجة 3 - 2.

 

يذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى نهائي الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إيطاليا 2 - 1، الأربعاء الماضي.

 

عقدة إسبانية تطارد فرنسا

 

يذكر أن منتخب فرنسا فشل في تحقيق الفوز علي إسبانيا “في مباراة رسمية” آخر  15 عاما، حيث كان آخر انتصار حققه الديوك على الماتدور في 2006، بنتيجة 3 - 1، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

 

آخر3 مواجهات رسمية جمعت فرنسا وإسبانيا، شهدت تفوق الماتدور في مواجهتين، بينما حسم التعادل اللقاء الثالث.

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