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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأمم المتحدة: مصر تعمل على الاستثمار في شبابها وإشراكهم في التنمية

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أشاد برنامج  الأمم المتحدة الإنمائي، على صفحته بموقع “تويتر” بدور مصر في الاستثمار في شبابها، قائلا إن "تهدف الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب مقل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في التنمية|. 

 

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ؛ في منتصف سبتمبر الماضي، قد أطلق تقريرا حول التنمية البشرية في مصر للعام 2021، تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، مركزا علي قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري وخصوصا الشباب والمرأة.


وركز التقرير على عددا من الأهداف التنموية التي عرضها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة المصرية بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر، والتي تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لقضايا الاستثمار في البشر، محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما "الصحة" و"التعليم والتدريب" ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو "المعرفة والابتكار والبحث العلمي".

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قال التقرير إن الهدف الأول من البرنامج يتمثل في تطوير التعليم بما يتضمن  تحسين أداء قطاع التعليم قبل الجامعي  وفقاً لمؤشرات الإتاحة، حيث ارتفعت معدلات القيد الصافي الإجمالي لجميع المراحل التعليمية ومواجهة  معدلات التسرب من التعليم وتطوير المناهج التعليمية وتنويع مصادر المعرفة و تطوير أساليب التعليم والتعلُم والتقييم والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتحديث منظومة التعليم الفني و زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات


وذكر التقرير أن الهدف الثاني يتضمن تحسين  الصحة حيث ركزت الحكومة على سلسلة من المحاور المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحي وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية، وتوفير رصيد كاف من وسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن العمل على دمج القضايا السكانية في عملية التعليم والتوعية، حيث قامت الدولة المصرية خلال الفترة (2014-2020) باتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين حوكمة قطاع الصحة


كما تم إطلاق مبادرات علاجية رائدة استهدفت  السيطرة على فيروس سي  والحملة الرئاسية 100 مليون صحة و القضاء على قوائم الانتظار و صحة المرأة و تعزيز البنية التحتية الصحية و تنظيم وتطوير صناعة الدواء .


وتضمن الهدف الثالث توفير السكن اللائق حيث حظي الإسكان الاجتماعي باهتمام الدولة المصرية للعمل على تمكين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ففي عام 2014، تم الإعلان عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتعزيزعدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى 30 يونيو 2020 حوالي 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه، تم سداده من جهات التمويل العقاري (بنوك – شركات التمويل العقاري) .


و بلغ إجمالي عدد الحاصلين على دعم من الصندوق حتى 30 يونيو 2019 نحو 248 ألف مستفيد، منهم حوالي 20٪ من الإناث .وخلال العام المالي 2019/2020، بلغ عدد الحاصلين على دعم من الصندوق حوالي 64 ألف مستفيد (منهم حوالي 25% من الإناث)، حصلوا على دعم يقدر بحوالي 907 مليون جنيه، وبتمويل عقاري يصل إلى 6.9 مليار جنيه.
 

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اخبار مصر التنمية المستدامة وزارة التخطيط مال واعمال الأمم المتحدة

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