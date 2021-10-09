قلق عسكري واقتصادي .. CIA تنشئ وحدة لمراقبة الصين |فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا عن إنشاء الاستخبارات الأمريكية وحدة خاصة لمراقبة أنشطة الصين.

و ذكر التقرير،أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تتبنى منذ اليوم الأول إستراتيجية واضحة المعالم،و هى إنهاء حروب أمريكا عبر العالم و التركيز على احتواء نفوذ التنين الصينى إقتصاديا و عسكريا و تكنولوجيا، منوها إلى أن هذا القلق ترجم بانشاء أول وحدة عالية المستوى تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية مهامها مواجهة الخطر الصينى.



و أضاف التقرير، أن الهدف من إنشاء الوحدة هو مراقبة الحزب الشيوعى الصينى و ليس الشعب وسط قلق حقيقي فى واشنطن من قدرة الصين السريعة للحاق بأمريكا .



ذكرت وسائل الإعلام لأول مرة عن تطلعات وكالة المخابرات الخارجية الأمريكية لإطلاق إدارة منفصلة تركز على الصين في أغسطس.

وحتى الآن، كانت جمهورية الصين الشعبية جزءًا من 'مركز البعثة لشرق آسيا والمحيط الهادئ' التابع للوكالة.

وأعلن مدير الوكالة وليام بيرنز اليوم الخميس، عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أطلقت رسميًا مركز مهام صيني لمواجهة التهديدات المتصورة الصادرة من بكين.



وقال بيرنز إن المركز تم تشكيله 'لمواجهة التحدي العالمي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية والذي يشمل جميع مناطق مهام الوكالة' ، وفقًا لبيان لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تمت مشاركته مع وسائل الإعلام.

ووصف بيرنز الصين بأنها 'أهم تهديد جيوسياسي' يواجه الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، ووصف الحكومة الصينية بأنها 'عدائية بشكل متزايد'.



بالإضافة إلى مركز الصين الجديد، أشار إعلان وكالة المخابرات المركزية يوم الخميس إلى إنشاء 'مركز المهام عبر الوطنية والتكنولوجيا'، والذي يُقصد ظاهريًا معالجة القضايا التي يُقال إنها 'حاسمة للقدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة'، بما في ذلك التكنولوجيا والصحة العالمية وتغير المناخ والأمن الاقتصادي.

كما أنشأت الوكالة منصبًا رفيعًا جديدًا - 'كبير مسؤولي التكنولوجيا'. ولم يتم تقديم تفاصيل حول الدور أو من سيشغله على الفور.



وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية عن إمكانية وجود 'مركز مهام للصين' منفصل هذا الصيف ، حيث من المتوقع أن تركز الدائرة على العمليات الاستخباراتية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية ككيان مستقل قائم بذاته يركز على قضية واحدة ويسمح للموظفين والتمويل والمرتفعين. على مستوى الوكالة الاهتمام الذي يجب تكريسه للأمة الآسيوية.



وينضم مركز الصين إلى الأقسام الأخرى القائمة على الجغرافيا بما في ذلك إفريقيا وأوروبا وأوراسيا (التي تشمل روسيا) والشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا ونصف الكرة الغربي (بما في ذلك كل من أمريكا الشمالية والجنوبية).

وينضم مركز المهام عبر الوطنية والتكنولوجيا إلى إدارات أخرى متخصصة في قضايا مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب والقضايا العالمية والأسلحة ومكافحة الانتشار.

ويأتي إنشاء المركز الجديد المخصص لبكين في أعقاب تقرير يفيد بأن ضباط وكالة المخابرات المركزية العاملين في الخارج قد تم تحذيرهم من أن أعدادًا مقلقة من المخبرين الذين تم تجنيدهم للتجسس لصالح الولايات المتحدة تم القبض عليهم أو قتلهم.

وورد في التحذير، الذي ورد في برقية سرية للغاية، أن مركز مهمة مكافحة التجسس التابع لوكالة المخابرات المركزية قد نظر في عشرات الحالات على مدى السنوات العديدة الماضية التي تنطوي على مخبرين أجانب قُتلوا أو اعتقلوا أو تعرضوا للخطر.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات العدائية في دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان تطارد مصادر وكالة المخابرات المركزية وتحولها في بعض الحالات إلى عملاء مزدوجين.

أشار التقرير إلى أن العدد الكبير من المخبرين المخترقين في السنوات الأخيرة أظهر البراعة المتزايدة للدول الأخرى في توظيف ابتكارات مثل المسح البيومتري ، والتعرف على الوجه ، والذكاء الاصطناعي ، وأدوات القرصنة لتتبع تحركات ضباط وكالة المخابرات المركزية من أجل اكتشاف مصادرهم.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص لم يكشف عن أسمائهم قرأوا البرقية ، إن التحذير كان موجها في المقام الأول إلى ضباط الخطوط الأمامية ، وهم الأشخاص المتورطون بشكل مباشر في تجنيد المصادر وفحصها.

وأضاف التقرير أن البرقية ذكّرت مسؤولي القضية في وكالة المخابرات المركزية بالتركيز ليس فقط على تجنيد المصادر ، ولكن أيضًا على القضايا الأمنية بما في ذلك فحص المخبرين والتهرب من أجهزة الاستخبارات العدائية.



محور الصين

ووعد بيرنز بجعل الصين على رأس أولوياته كمدير لوكالة المخابرات المركزية خلال جلسات الاستماع الخاصة بالتثبيت في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام. هذا الصيف ، أشار رئيس المخابرات إلى أن وكالته كانت تدرس 'النشر المتقدم' لأخصائييها في الصين ، بما في ذلك ضباط العمليات والمحللون والتقنيون ، للتنافس بشكل أكثر كفاءة مع بكين بطريقة مشابهة لما فعلته وكالة المخابرات المركزية خلال الحرب الباردة. في منافستها ضد الاتحاد السوفيتي.



قال بيرنز مرارًا وتكرارًا إنه يعتبر الصين أمريكا 'أكبر تحد جيوسياسي' في القرن الحادي والعشرين وتهديدًا 'للقيادة العالمية' للولايات المتحدة.



يأتي إنشاء الإدارات الجديدة وسط توترات متزايدة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا تتراوح من التجارة ونقل التكنولوجيا إلى تبادل الاتهامات ذهابًا وإيابًا حول أصول فيروس كورونا ، إلى نقاط التوتر المحتملة في تايوان وبحر الصين الجنوبي والشرقي.



وخلال الشهر الماضي، طلب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين جانج من القادة الأمريكيين أن 'يصمتوا من فضلكم' إذا لم يكن لديهم أي شيء بناء ليقولوه ، ودعا المسؤولين الأمريكيين والسياسيين إلى التوقف عن التعامل مع المنافسة الأمريكية مع الصين على أنها 'حرب باردة' جديدة.