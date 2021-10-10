سعر الدولار في البنوك اليوم 10- 10- 2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-10-2021، وذلك منذ الأربعاء الماضي؛ بدون اي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر.



ووفقا لجدول اسعار العملة الأجنبية لدي البنك المركزي، فقد تم ثبيت سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع منذ الأربعاء الماضي.



سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها في بنكي فيصل الاسلامي، الإسكندرية.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،ألوظلي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، HSBC، عودة، المشرق، الكويت الوطني NBK، المصرف المتحد، قناة السويس، التنمية الصمناعية، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي، البركة، بلوم، المصري الخليجي، كريدي أجريكول".



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، التعمير والاسكان".



أعلي سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي".

