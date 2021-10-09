أسامة كمال يكشف أسباب ارتفاع أسعار البترول عالميا

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن أسعار البترول الخام والغاز تتأثر بسياسة العرض والطلب عالميا.

وأضاف أسامة كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انخفاض أسعار البترول عالميا العام الماضي كان بسبب الركود الاقتصادي جراء تداعيات جائحة كورونا ".

وتابع أسامة كمال :" مع عودة الحياة إلى طبيعتها وظهور لقاحات كورونا بدأت عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران مرة أخرى وبالتالي زاد استهلاك البترول مرة أخرى ".

وأكمل أسامة كمال :" دول العالم كله عملت على زيادة معدلات الإنتاج مرة اخرى من اجل انعاش اقتصاد دولهم، وبالتالي بدأ الضغط على طلب البترول وبالتالي ارتفعت أسعار البترول ".

ولفت أسامة كمال :" من المتوقع أن يكون هناك زيادة أخرى على أسعار البترول على مستوى العالم ".