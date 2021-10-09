عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال يكشف أسباب ارتفاع أسعار البترول عالميا

الوقود
الوقود

قال  أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن أسعار البترول الخام والغاز  تتأثر بسياسة العرض والطلب عالميا.

 

وأضاف  أسامة كمال  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى  في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  انخفاض  أسعار  البترول عالميا العام الماضي  كان بسبب الركود الاقتصادي جراء  تداعيات جائحة كورونا ".

 

وتابع أسامة كمال :"  مع عودة الحياة إلى طبيعتها وظهور  لقاحات كورونا بدأت عجلة الاقتصاد العالمي  في الدوران مرة أخرى وبالتالي زاد استهلاك البترول مرة أخرى ".

 

وأكمل أسامة كمال :" دول  العالم كله عملت على زيادة معدلات الإنتاج مرة اخرى من اجل انعاش اقتصاد  دولهم، وبالتالي بدأ الضغط على  طلب البترول وبالتالي ارتفعت أسعار البترول ".

 

ولفت أسامة كمال :"  من المتوقع أن يكون هناك زيادة أخرى على أسعار البترول على مستوى العالم ".

البترول اسعار البترول البنزين الوقود اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

نهائي البطولة العربية.. الكويت الكويتي يتقدم على الأهلي 36-33 في الشوط الأول

بعد توقف فترة الوباء .. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات السياحة البريطانية .. صور

مصرع طالبتي البحيرة وبكاء طفل المنصورة |مشاهد صادمة في أول يوم دراسة

داخل وخارج مصر.. جهود دار الإفتاء لتدريب الأئمة وتفنيد الشبهات

قبل المواجهة الإفريقية.. نجم الأهلي يغادر مران الفريق بسبب الإصابة

نشوى مصطفى للأزواج: استحملوا وطبطبوا على بعض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وزيرة الصناعة: حضور الرئيس السيسي افتتاح معرض تراثنا رسالة للجميع

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تشييع جثمان طالبتين من ضحايا حادث سير في البحيرة.. صور

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الغرف التجارية: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك سعر البنزين على السلع

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

النيابة تحقق.. العثور على لقاح كورونا في القمامة بالمنيا

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ