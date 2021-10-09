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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة خاصة لنقل المنتخب من برج العرب إلى ليبيا.. فيديو

صدى البلد

أعلنت مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تسيير رحلة خاصة رقم MS3040 من مطار برج العرب بالأسكندريه إلى مطار بني غازي بليبيا، وذلك لسفر المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب ليبيا ضًمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 .

وقد أقلعت الرحلة في  الساعة الخامسة و النصف مساء اليوم السبت ، وقد تم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية البوينج  B737-800 المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية ، ومن المقرر عودة المنتخب الوطني يوم ١١ اكتوبر المقبل .

وقد حرصت مصرللطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع  فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر .


وتتمني الشركة الوطنية مصرللطيران التوفيق للمنتخب المصري في المباريات المقبلة والوصول لكأس العالم 2022.

مصر للطيران المنتخب الوطني مطار برج العرب المنتخب المصري طائرة خاصة برج العرب

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