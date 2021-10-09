المفوضية العليا العراقية: 69% نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية

قالت جمانة الغلاي، الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن المفوضية مستعدة للتصويت العام، وتوجد 55 ألفًا و41 محطة للتصويت تنطلق في السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وأضافت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية 69% وهي نسبة جيدة، وإشارة جيدة.

ولفتت إلى أن 4 آلاف مراقب حضروا عملية التصويت، من بينهم 42 مراقبًا دوليًا، من ضمنهم الاتحاد الأوربي والجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأوضحت أنه بعد انتهاء الاقتراع العام يبدأ الفرز اليدوي، والفرز الإلكتروني، وسيتم إعلان نتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من نهاية عملية الاقتراع.