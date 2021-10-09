برلماني : تطوير محيط سور مجرى العيون سينشط السياحة الداخلية بالقاهرة

عبر النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن إمتنانه لجهود الدولة في تسليط الضوء علي منطقة مصر القديمة وإعادة تطويرها بشكل يضفي عليها الشكل الحضاري الحديث.

وأكد " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إقامة مجمع خدمي وسياحي ملحق بمحيط سور مجري العيون من شأنه أن يستهوي عدد كبير من المواطنين للزيارة حيث تهدف أنشطة التطوير الى تنشيط السياحة الأثرية والترفيهية الداخلية بالقاهرة القديمة، معقبا “ مع وجود البحيرة أيضا سيسهم في جعلها مقصد سياحي”.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدولة تستهدف الإنتهاء من الأعمال التطويرية بالمشروع في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بعد أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضي المحيطة بامتداد المشروع لاستكمال الشكل الجمالي للمنطقة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضي المتواجدة بالمنطقة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تم من أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة سور مجرى العيون ، حيث سيتم إنتهاء موقف الإزالات بالمنطقة ورفع المخلفات نتيجة أعمال الهدم،

وأوضح أن منطقة التطوير تبلغ مساحتها حوالي 378 ألف م2، حيث سيتكون المشروع من 60 عمارة تراثية الطراز، ومنطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية.