اليوم.. عودة البنوك للعمل بعد إجازة النصر

تستأنف البنوك المصرية عملها، صباح اليوم الأحد الموافق 10-10-2021؛ بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة بقرار من البنك المركزي المصري، بمناسبة احتفالات ذكرى 48 عاما على نصر حرب أكتوبر المجيدة.



وأعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي؛ تعطيل العمل بالجهاز المصرفي يوم الخميس من نفس الأسبوع بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر 1973 المجيدة.



وبموجب قرار البنك المركزي المصري فقد تم منح البنوك 3 أيام إجازة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية الجمعة و السبت من كل أسبوع .



ومن المقرر أن تبدأ البنوك عملها في تمام الساعة الثامنة والنصف حتي الثالثة من عصر اليوم للجمهور، ومن الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين بالبنوك.