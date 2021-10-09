برلماني: إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي يسهل إجراءات التقاضي ضمانًا للعدالة

أشاد عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بإعلان النائب العام، إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العدالة البطيئة تمثل ظلما، وهناك شكاوى من تكدس القضايا، والتي تمثل صعوبة على المواطن لإنجاز قضاياه.

وأوضح المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العنصر البشرى يمثل عائقا أمام العدالة، كما أنه يفسد أي إجراء، وبالتالى فإن التحول الرقمى سيسهل من إجراءات التقاضى لضمان العدالة.

وقال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن إعلان إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى يأتى فى إطار التحول الرقمى الذى أطلقته الحكومة بجميع مرافق الدولة، مشيرا إلى أن وجودها في النيابة؛ يأتي باعتبارها تمثل البناء الأساسي للعدالة.

وأشار إلى أن تأمين النيابة العامة وإجراءاتها؛ سيجعل إجراءات التقاضى بسيطة، بسبب منظومة التحول الرقمى.

وأعلن النائب العام، اليوم السبت، إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ النيابة العامة، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

ووجه النائب العام باتباع أسلوب علميّ في وضع الاستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، اضطلع -بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وجلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى «المستشار النائب العام».