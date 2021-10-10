مش هتصدق إنه يدوى..مصري يبدع فى النحت والرسم على بيض النعام..صور وفيديو

برع الفنان المصري علاء القاضي في فن غريب من نوعه وهو رسم لوحات كاملة و نحتها على قشر البيض بشكل يثير الدهشة ، وفى السطور التالية نسرد لكم قصة علاء القاضي مع قشر البيض .

يقول "علاء " ان اسمه بالكامل "علاء على خليل " من مواليد عام 1958 ومقيم بمحافظة الأقصر ، حاصل على دبلوم إدارة وسكرتارية وحصل على دبلوم الخطوط العربية عام 2010، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى دبلوم التخصص فى الخطوط العربية والتذهيب عام 2012، شارك " علاء " فى العديد من المعارض المصرية والعربية.

وأضاف " القاضي " أنه منذ الصغر أتقن فن الخط العربي ، وفى يوم من الأيام أثناء مشاهدته لأحد البرامج التليفزيونية رأى أحد اليابانيين يقوم بتصفية البيضة وتقسيمها الى نصفين دون ان تنكسر ، وهنا جاءت الفكرة فى ان يقوم بعمل ثقب صغير بالبيضة وتصفيتها ونحت اشكال فنية وآيات قرآنية عليها .

وأردف " القاضي " أنه فى بداية الأمر بدأ فى النحت على بيض الأوز لكبر حجمه نسبيا ، ثم اتجه الى النحت على بيض النعام لقوة تحمله للنحت وسمك قشرته مع كبر حجمه وحول البيض الى لوحات فنية مزينة بآيات القرآن الكريم .

وأوضح أنه يقوم بالنحت على بيض النعام على شكل خلية نحل بها 280 ثقبا عبارة عن 20 صفا باشكال مختلفة فى 14 خطا عرضيا ، كما نحت سورة الإخلاص كاملة على بيضة النعام ، مشيرا إلى أن هناك أسلوب التطريز على قشور البيض حيث يتم تقسيمه الى وحدات متساوية تماما وتفتح بمفصلة تم تصنيعها يدويا مبطنة من الداخل بالمخمل و الشموزيت .

وأكد " القاضي " أنه يستغرق من 15 يوما إلى 30 يوما فى كتابة بيضة واحدة مستخدما فيها الخط الثلث او الفارسي وهما من أصعب الخطوط ولكن أجملها مشيرا إلى أنه يقوم بالنحت البارز والغائر وهو يحتاج الى تركيز عالى لان اى خطأ فيه يؤدي إلى كسر البيضة .