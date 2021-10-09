نشطاء يطالبون بالتحقيق في مشاركة قاعدة بريطانية باغتيال قاسم سليماني

طالب نشطاء في بريطانيا حكومة بلادهم بتقديم تفسير لما ورد في تقرير كشف عن دور لعبته قاعدة مينويث هيل الاستخباراتية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يوركشاير بعملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ورد في مقدمة تقرير أصدرته "حملة محاسبة مينويث هيل" أن بريطانيا ربما تكون قد قدمت للولايات المتحدة معلومات ساعدت في اغتيال قاسم سليماني، لا سيما وأن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم قاعدة مينويث هيل كمركز عمليات متقدم.

وطرح التقرير تساؤلات عن أدوار لعبها عدد من العاملين البريطانيين بقاعدة مينويث هيل في غارات أمريكية نُفذت في اليمن والصومال وباكستان، وهي بلاد لا تشارك بريطانيا رسميًا في الصراعات الدائرة بها.

وذكر الصحفي الاستقصائي البريطاني المشارك في وضع التقرير بارنابي بايس أن قوات أمريكية وبريطانية في قاعدة مينويث هيل "تعمل خارج نطاق التدقيق والمساءلة العامة".

وعلى الرغم من أن قاعدة "مينويث هيل" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، إلا أنها أكبر قاعدة خارجية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، ويعمل بها 600 أمريكي و500 بريطاني.

وقالت "الجارديان" إن القاعدة البريطانية اعتمدت على جمع بيانات من ملايين الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية يومياً، والتي ساهمت في جمع معلومات استخباراتية استخدمت في ضربات قد يكون منها اغتيال سليماني.

وكانت طائرة أمريكية بدون طيار قد استهدفت موكب سيارات حمل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فور خروجه من مطار بغداد فجر 3 يناير 2020، ما أدى إلى مقتلهما مع عدد من مرافقيهما.