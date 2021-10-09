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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شاهد .. طلاب الأزهر الشريف في أول أيام العام الدراسي الجديد

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف صورا لطلاب الأزهر الشريف في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢م.

وانطلق اليوم السبت الموافق 9/10/2021م أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في المعاهد الأزهرية التي تطبق نظام الفترتين.

وشدد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية؛ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

 

كما تبدأ الدراسة غدًا الأحد بباقي المعاهد الأزهرية، علمًا بأن المعاهد كلفت فرقًا من المعلمين والإداريين؛ لتنظيم دخول الطلاب والطالبات، ومنع التكدس والازدحام أمام أسوار المعاهد.

وخصصت المعاهد الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

الأزهر المعاهد الأزهرية المعاهد أسوار المعاهد

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