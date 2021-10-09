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العيال بيناموا في المحاضرة الأونلاين .. تعليق مثير من نائب وزير التعليم على حضور الطلبة للمدارس

صدى البلد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تعليمات من الوزارة بالإلتزام المُحكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدارس والجامعات ومدارس التعليم الفني، معقباً: "المدرسون والمدرسات أصبحوا خبراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف محمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"المُذاع على فضائية "الحياة"، أن وزير التربية والتعليم أوصت حوالي 27 قيادة من القيادات العُليا في الوزارة، بمتابعة الالتزام الكامل في الإجراءات الاحترازية في كافة المحافظات، ابتداء من غد.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم أن التعليم الصحيح هو حضور الطلاب والطالبات في المدارس، والجامعات، معقباً: "التعليم الأونلاين ليس له جدوي".

وتابع محمد مجاهد قائلاً: "العيال بيناموا أثناء المحاضرة الأونلاين وبيبقوا مش مركزين .. وده هيطلعلنا أجيال مش متعلمة كويس في النهاية".

وأِشار نائب وزير التربية والتعليم أن فيما يخص التعليم الفني، تم إنشاء 27 مدرسة تكنولوجية، حيث إلتحق بهم حوالي 4300 طالب جُدد بالإضافة إلى الطلاب القُدامى، معقباً: "هناك بداية جديدة هذا العام في التعليم الفني .. والتعليم الفني يسير في الطريق الصحيح ومش هنسيبه إلا لما يكون تعليم فني عالمي"، مشيراً إلى أن الدراسة في مدارس التعليم الفني ستبدأ غداً.

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