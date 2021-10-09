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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الوطني يصل بنغازي

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت بعثة المنتخب الوطني بسلامة الله مدينة بنغازي استعدادا للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم .


كان في استقبال البعثة في مطار بنغازي الدولي أحمد الهمشري قنصل مصر في بنغازي وفريق عمل القنصلية المصرية ووفد من الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة عادل لوجلي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي و عبد الناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد ، فيما استغرقت إجراءات الوصول دقائق معدودة توجه بعدها الفريق إلى مقر الإقامة.

 

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.


تفاصيل المباراة..

بدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر لمساته الأولى في المباراة بمراوغة رائعة لدفاعات ليبيا من الجبهة اليمنى للفراعنة، ولكن تم قطع الكرة بخطأ على لاعب ليبيا.

 

وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة توغل لاعبو ليبيا بين دفاعات منتخب مصر وحاولوا الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ولكن اقتنص الكرة أحمد فتوح ومنع الوصول إلى منطقة جزاء منتخبنا الوطني.

 

ومرر محمد صلاح كرة رائعة من خلف المدافعين في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ولكن لم يستطع مصطفى محمد أن يسيطر على الكرة وابتعدت حتى وصلت إلى حارس مرمى ليبيا.

 

ونفذ لاعبو منتخب مصر جملة رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله السعيد الذي مرر كرة لمصطفى محمد الذي سندها على محمد صلاح ولكن اقتنصها دفاع ليبيا.


ومن بعدها نظم منتخب مصر كرة أخرى ولكن لم يستطع استغلالها في تسجيل هدف تقدم على ليبيا.
 

ومرر محمد صلاح كرة رائعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة انتزعت آهات الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، ومرت الكرة بطريقة غريبة من أمام قدم عبد الله السعيد ومصطفى محمد لم يستطيع أن يسجلها في المرمى الخالي.

 

ووصل منتخب ليبيا لأول مرة أمام مرمى منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر المباراة في كرة تكاد تكون هي الأخطر في المباراة بسبب خطأ من محمد النني الذي مرت منه الكرة للاعب ليبيا داخل منطقة الجزاء.

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