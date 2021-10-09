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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس إصابة ثنائي الأهلي وعودة الدوليين للتدريبات .. صور

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الحرس الوطني  في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع معاونية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وقاد موسيماني تدريبات فنية وخططية مساء اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم 16 أكتوبر الجاري.

شهدت التدريبات التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

كما حرص موسيماني علي قيادة تدريبات فنية وخططية شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.
 

إصابة صلاح محسن
وغادر صلاح محسن، مهاجم الفريق مران الفريق الجماعي بعد ان تعرض لكدمة خفيفة في أنكل القدم خلال إحدى الكرات المشتركة، في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في أنكل القدم وفضلنا إراحته، وسيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا للاطمئنان على حالته.

وأكد أبو عبلة أن الكدمة التي تعرض لها صلاح محسن خفيفة، وسيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية غدًا بعد الخضوع للفحص الطبي.

وأضاف أن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن محمود وحيد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وسيبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وشدد أبو عبلة أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في برنامجه التأهيلي، ويحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
 

عودة الدوليين
وقال سيد عبد الحفيظ، إن لاعبي الفريق الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم 13 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء الأجندة الدولية الحالية التي تشهد خوض المنتخب منافسات كأس العالم 2022.

ويتواجد من الأهلي في صفوف المنتخب الوطني الأول كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، في الوقت الذي يتواجد فيه التونسي علي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي والموزمبيقي لويس ميكيسوني أيضًا مع منتخب بلاده والمغربي بدر بانون مع منتخب المحليين.

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الحرس الوطني دوري ابطال افريقيا سيد عبد الحفيظ بيتسو موسيماني صلاح محسن

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