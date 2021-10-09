أكل صحي متوازن .. سر رشاقة الفنانة يارا اللبنانية

الفنانة يارا اللبنانية من الفنانات التي تتمتع بقوام ممشوق وجاذبية كبيرة، حيث تلاحقها الفتيات دائمًا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لمعرفة سر من أسرار جمالها ورشاقتها.

وكشفت الفنانة يارا عن أسرار رشاقتها من خلال لقائها مع Fashion news arabia.

نصائح يارا للحفاظ على الرشاقة

وقالت يارا في لقائها أنها من الشخصيات التي تحب وتستمتع بالطعام، ومن الصعب الامتناع عنه، لذلك تتجه نحو الأكلات الصحية التي لا تزيد من وزنها.

وتابعت خلال اللقاء المنشور على انستجرام، أنها مع تناول الأكلات الصحية تحاول تناول الحلويات والبطاطس بطريقة قليلة، مشيرة أن يجب أن يكون هناك توازن.

إطلالات يارا اللبنانية

وتحرص الفنانة يارا اللبنانية دائما على ارتداء الإطلالات الأنيقة التي تخطف الأنظار، حيث تفضل ارتداء الفساتين في السهرات والمهرجانات الفنية، وارتداء الملابس الكاجوال في البرامج الحوارية.

كما تتميز بتسريحات شعر بسيطة، حيث تعتمد على خصلات شعرها البني الناعمة دون تكلف.