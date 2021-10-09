خلال 24 ساعة..مصر للطيران تنقل 8 آلاف راكب على 78 رحلة جوية

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الأحد، 78 رحلة جوية نقلت على متنها أكثر من 8 آلاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ونظمت مصر للطيران، 78 رحلة جوية بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

كما سيرت مصر للطيران، 22 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و رحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8137 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.