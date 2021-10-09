بعد جولة رئيس الوزراء.. أحمد موسى: مخطط لتطوير منطقة عين الصيرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء أجرى جولة اليوم، في منطقة عين الصيرة من أجل متابعة مراحل تطويرها.



وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “صدى البلد ”: "هناك مخطط تنفذه الدولة لتطوير منطقة عين الصيرة والفسطاط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بدأت عدة مطاعم في العمل في منطقة عين الصيرة بعد التطوير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة تقوم بتنفيذ مشاريع تطوير ورفع كفاءة في كافة القطاعات، ومنها تطوير طريق الجيش الشرقي في خط الصعيد ويتم رفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى ".



ولفت الإعلامي أحمد موسي: "يتم تنفيذ مشروعات تنموية ورفع كفاءة كثير من الطرق والكباري في كافة محافظات الجمهورية ".