أخبار التعليم | انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب جامعة عين شمس .. آداب حلوان تكشف عن شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات 2021.. شروط التحويل بين الكليات لـ طلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. أوضحت وزارة التعليم العالي، أن التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة، الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والمتضمنة ما يلي:

عميد آثار القاهرة : ممنوع تداول الكتاب الورقي بالجامعة والاقتصار فقط على الكتاب الالكتروني

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامه للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد اليوم .

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب جامعة عين شمس

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس تواصل الكلية امتحانات الفصل الدراسي الصيفي التي بدأت الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ والتي تستمر حتى ١٢ اكتوبر القادم ، مؤكدا على اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

آداب حلوان تكشف عن شروط الالتحاق بقسم المكتبات والمعلومات

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط الأقسام بالكلية للعام الجامعي 2021/ 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد الكلية، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).