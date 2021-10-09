تعليق إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز 2-1 على أهلي بنغازي

أثنى الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أداء اللاعبين في المباراة الودية أمام أهلي بنغازي الليبي والتي انتهت بفوز بيراميدز ٢-١ في ختام المباريات الودية التجريبية استعدادا لبدء مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح المدير الفني للمركز الإعلامي أن المباراة كانت قوية وقرر خلالها الدفع بجميع اللاعبين المسجلين في القائمة الأفريقية في ظل الغيابات الموجودة بالتجمعات الدولية، مع إشراكهم لمدة ٩٠ دقيقة من أجل تجهيز أفضل لمباراة عزام بطل تنزانيا يوم ١٣ أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية.

أشاد إيهاب جلال بأداء اللاعبين وقوتهم وحماسهم ولياقتهم البدنية في اللقاء، كما أن الفريق الليبي كعادة الفرق الليبية لعب بقوة كبيرة داخل الملعب، وهي تجربة جيدة للغاية قبل بدءً المشوار الأفريقي، مشيرا إلى أن محمود وادي مهاجم الفريق خرج مصابا في الشوط الأول، ومبدئيا الإصابة عن التواء في الركبة وفضل إخراجه حتى لا تتفاقم الإصابة في انتظار خضوعه لفحوصات طبية وآشعة وتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى تنزانيا من عدمه.

المدير الفني أشاد كثيرا بالمعسكر الذي خاضه الفريق في القاهرة ويختتم غدا الأحد، قبل الحصول على راحة ٢٤ ساعة تمهيدا للعودة بداية من الثلاثاء للتدريب والسفر يوم الأربعاء إلى العاصمة التنزانية دار السلام لخوض لقاء عزام في الذهاب.

إيهاب جلال أكد أن أهم شيء خرج به من خلال المعسكر بخلاف التدريبات اليومية وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، هو التقارب بين جميع العناصر سواء القدامى أو الجدد وكذلك العناصر الشابة، والجهاز الفني بالكامل، وهو أمر مهم للغاية للفريق في الموسم الجديد الذي يسعى خلاله بيراميدز للمنافسة على جميع البطولات.