الأهلي يكشف الموقف النهائي لعقوبة هروب كوليبالي

كشف مصدر بالأهلي أنهم لم يرسلوا أي خطابات للاتحاد الدولي لكرة القدم حول تسديد عقوبة الايفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الذي ترك القلعة الحمراء وغادر رغم ارتباطه بتعاقد.

وقال المصدر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر عقوباته والأمر منتهي فإذ لم يسدد النجم الساحلي واللاعب فسوف تسير الأمور بهذا الشكل فلماذا نرسل خطاباً جديداً.

وأضاف أن المحكمة الرياضية الدولية رفضت استئناف بطل تونس واللاعب حول الحكم الصادر وأقرت بوقف النجم الساحلي عن القيد فترتين وإلزامه بدفع العقوبة والمقدرة بمليون و400 ألف دولار بجانب غرامة تأخير وإيقاف اللاعب 6 شهور لحين سداد المبلغ.

وأوضح أن الحكم نهائي وبالتالي فإن النجم الساحلي سوف يتعامل مع المحكمة الرياضية وليس هناك دخل لنا لأن الأمر بات إلزاميا بدفع الغرامة .