عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس، تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالقاهرة.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

بعد تهديده بكلب.. المؤبد لـ ميكانيكي هتك عرض طفل في بولاق الدكرور

رفض تهمة وبراءة من أخري.. أول تعليق من دفاع الطبيب صاحب واقعة "السجود للكلب"

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من شخص بتضرره من مجهولان يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده  بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" واستوليا منه على السيارة خاصته وهاتفى محمول - حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه  ولاذا بالفرار .


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية .


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية.


وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وأقرا بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما "سيئ النية" صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان.


تم بإرشـادهما ضبط المذكور ، وبحوزته السيارة وعـدد 3 هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعه السرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة المواطنين بالإكراه القاهرة تشكيل عصابى جرائم السرقة قسم شرطة التجمع الأول

موضوعات متعلقة

بعد تهديده بكلب.. المؤبد لـ ميكانيكي هتك عرض طفل في بولاق الدكرور

رفض تهمة وبراءة من أخري.. أول تعليق من دفاع الطبيب صاحب واقعة "السجود للكلب"

لا شبهة جنائية..قرار جديد من النيابة بشأن وفاة متهم أثناء محاكمته بالقاهرة

في محتوى خادش.. تأجيل محاكمة فتاة تيك توك ريناد عماد لـ9 نوفمبر

جلطة سابقة وعلى كرسي متحرك..تفاصيل جديدة في وفاة متهم بمحكمة جنوب القاهرة

ترشيحاتنا

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

مع بدء الدراسة| احذر التوجه بهذا الدعاء لأبنائك.. الشيخ الشعراوي يوضح

بإطلالة توكسيدو بلاك .. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار .. صور

المالية تبيع أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه.. اليوم

من اقتحام النقابة إلى التعدى على صاحب محل بالإسكندرية .. أزمات حمو بيكا عرض مستمر

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك خارجيا في الجيزة

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ