حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس، تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من شخص بتضرره من مجهولان يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" واستوليا منه على السيارة خاصته وهاتفى محمول - حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه ولاذا بالفرار .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية.



وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وأقرا بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما "سيئ النية" صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان.



تم بإرشـادهما ضبط المذكور ، وبحوزته السيارة وعـدد 3 هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعه السرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.