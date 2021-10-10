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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس منتحل صفة ضابط نصب على مواطن في بيع سيارة "وهمية"

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وبيع سيارة "غير موجودة" لمواطن، والنصب عليه.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجحت في إلقاء القبض على ضابط شرطة "مزيف" استولى على مبلغ مالي من محاسب؛ بعدما عرض سيارة للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكتروني. 

 

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة ، قرر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة" عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب عرض الأخير سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي، ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى .

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وعقب حضوره؛ سلمه الأخير توكيل بيع "مزور"، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور"- مبلغ مالي- طبنجة صوت).

 

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

 

وأقر المتهم باصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (عامليّن بمطبعة)، وباستهدافهما أمكن ضبطهمها ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات)، وبمواجهتهما؛ اعترفا بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهما، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية. 

 

وباستدعاء المجنى عليه؛ تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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