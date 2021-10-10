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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسة تنتظم بجميع المدارس.. وجولات للمسئولون لمتابعة تنفيذ التعليمات

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

تبدأ الدراسة اليوم، رسميا بشكل كامل في مدارس جميع محافظات مصر ، بعد أن بدأت أمس بشكل جزئي في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق إجازة السبت.

وتوافد الطلاب على مدارسهم بجميع المحافظات بما فيها محافظة القاهرة ، في اول عام دراسي منتظم بعد سنتين من التعليم الاونلاين الذي كان قد تم اللجوء إليه بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن ينتشر اليوم، قيادات وزارة التربية والتعليم في جولات ميدانية في المدارس لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ، والالتزام بكافة التعليمات التعليمية والصحية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في المدارس.

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التعليم: يسمح بتنظيم مجموعات تقوية لطلاب مدارس الفترتين

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رسائل عاجلة من وزير التعليم للأهالي المتخوفين من انتشار كورونا في المدارس

وتلتزم جميع المدارس بإجراء الكشف على حرارة الطلاب على البوابات باستخدام اجهزة الكواشف الحرارية التي تم توفيرها في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة .

كما تشهد جميع المدارس التزام تام بإجراءات التعقيم ، مع إلزام جميع المتواجدين في المدارسة من معلمين واداريين وعمال وطلاب بإرتداء الكمامات فيما عدا طلاب الصفوف الاولى.

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الامور

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع اولياء الامور أن يثقوا في اجراءات الدولة المصرية لجعل العام الدراسي الحالي عاما آمنا يحافظ على سلامة الطلاب صحيا وتعليميا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة جدا بإستكمال عدد ساعات الدراسة في العام الدراسي الحالي حفاظا على الطلاب تعليميا، ولا مجال لتقليل مدة الحصص الدراسية.

وقال : عندنا دراسة منتظمة طوال أيام الاسبوع ، وسنسجل الغياب ونحاسب المتغيبين بلا عذر.

واضاف وزير التربية والتعليم لطمأنة اولياء الأمور القلقين من عودة انتظام الدراسة في المدارس وتخوفاتهم من انتقال كورونا لابناءهم اثناء الدراسة : لا داعي للقلق فنحن نتعاون مع وزارة الصحة بشكل وثيق وتم تطعيم القدر الأكبر من المعلمين والإداريين بشكل كامل ، وتم توفير كل ادوات التعقيم في المدارس ، وخاطبنا المديريات كثيرا بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية في المدارس طوال العام الدراسي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع مدارس جمهورية مصر العربية لديها تعليمات واضحة تهدف الالتزام بها إلى منع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين في المدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن كل طالب يجلس في مقعد وحده حتى في المدارس ذات الكثافات العالية لضمان تنفيذ توصيات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا .

واكد وزير التعليم  أنه بالنسبة للمدارس ذات الكثافات العالية سيتم تقسيم الدراسة فيها على فترات لتنفيذ التعليمات ، مع استغلال الفراغات المتاحة .

وقال الوزير: لا تراجع عن انتظام الدراسة طوال العام الدراسي بحضور أيام كاملة في جميع المراحل الدراسية.

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