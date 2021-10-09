نجم الزمالك السابق: اكتشفنا عمر مرموش في منتخب الناشئين

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك الأسبق، أن عمر مرموش، انضم لمنتخب الناشئين تحت ولاية “معتمد جمال” المدير الفني، وكان مساعدا له وقتها.

وأوضح صالح، عبر برنامج "البريمو"، بقناة “ten”، أن مرموش لاعب مميز، ويملك الجرأة، ولكن يحتاج فقط لتطوير بعض الجوانب التنظيمية داخل الملعب، والتعاون مع زملائه، والانصياع لتعليمات زملائه الكبار داخل المنتخب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني الذي كان يعمل معه ويقوده معتمد جمال، اكتشف “مرموش”، ومنحه الفرصة، رغم أنه كان أصغر سنا من باقي زملائه في المنتخب وقتها؛ لأنه كان لاعبا مميزا.

واحتفل عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادى شتوتجارت الالماني، بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الليبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد برج العرب.

ونشر نجم منتخب مصر عبر "إنستجرام" صور له، في أثناء إحرازه هدف الفراعنة الذي انتهى بهدف دون رد، وعلق عليها "سعادة ‏مش قادر أوصفها إني ‏قدرت أسعد منتخب بلدي بالفوز ‏‏وخطوة أقرب لكأس العالم".



وتصدر منتخب مصر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبي بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.



وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.