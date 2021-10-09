بقيادة كريستيانو رونالدو.. البرتغال تهزم قطر بثلاثية وديا

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره القطري 3-0، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.



وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 37، في حين سجل جوزيه فونتي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل أندريه سيلفا هدف ثالث في الدقيقة 90.



ويحتل منتخب صربيا الصدارة مؤقتاً برصيد 14 نقطة، ثم البرتغال برصيد 13 نقطة، ثم لوكسمبرج برصيد 6 نقاط، ثم إيرلندا برصيد 5 نقاط، ثم إذربيجان برصيد نقطة.

يذكر أن قطر مستضيفة مونديال 2022، تلعب مع فرق المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا من أجل الاستعداد للبطولة دون احتساب نتائجها.

